Times, Marcotti: "Napoli-Al Thani? Improbabile, ci sono già tante pressioni sul Psg"

Gabriele Marcotti, giornalista del Times, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, per commentare le indiscrezioni secondo le quali ci sarebbe un interessamento della famiglia Al-Thani per il Napoli di De Laurentiis: "Al Thani-Napoli? Non mi risulta. Alla base di questo vi è il fatto che la famiglia reale del Qatar si sente sotto pressione per quanto riguarda il Psg. Da tempo si parla che il Qatar possa prendere una quota del Leeds. Sono molto scettico su questo, anche per il fatto che il grosso investimento nel Qatar del calcio era finalizzato ai mondiali nel 2022, ma sapendo che pur essendo l'uomo più ricco del mondo ci sono dei lacci da rispettare, sono consci che l'impatto che potrebbero avere varia da piazza a piazza, faticando in una città come Parigi che ha la squadra più importante del paese, mi sembra improbabile l'approdo al Napoli".