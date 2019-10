Timossi: "Ancelotti ha ragione, chi deve fare la differenza non è in forma"

Il giornalista del Corriere della Sera, Giampiero Timossi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal, queste le sue parole: "Ho visto un buon Napoli nei primi 20 minuti che si è trovato di fronte una squadra ben organizzata e ben allenata da Mazzarri



Scarsa condizione? Sono d'accordo con la disamina che ha fatto Ancelotti quando ha parlato di condizione non eccellente degli uomini che devono fare la differenza.



Insigne? Insigne non l'ho visto al meglio, dopo la tribuna di Genk forse ci aspettavamo un'altra prestazione, ma evidentemente non sta davvero attraversando un buon momento di forma.



Rapporto Insigne-Ancelotti? Insigne ed Ancelotti sono due persone molto intelligenti e l'allenatore non credo sia diventato all'improvviso un visionario mandandolo in tribuna a Genk e ripeto, vedendo il giocatore in campo a Torino devo effettivamente convenire che non è al meglio".