Tiribocchi: “Osimhen può vincere la classifica marcatori, ma voglio dargli un consiglio”

Simone Tiribocchi, ex attaccante e talent di Dazn, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “La grande assenza è quella di Koulibaly, con lui sarebbe stato uno squadrone. Il Napoli lotterà per lo scudetto insieme a Milan e Inter. Osimhen? Può vincere la classifica dei marcatori, gli consiglio di calmarsi perché così perde tante energie preziose”.