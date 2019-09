Tmw, Ceccarini: "ADL? Più di questo non può, ha davanti la Juve che ha altri introiti"

Nel corso del TMW News di Tuttomercatoweb, il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato delle dichiarazioni di ADL: "Anche in Champions il San Paolo non è stato pieno. Il rapporto non è idilliaco con una parte del tifo, ma con obiettività va detto che la squadra è ottima anche quest'anno dopo un buon mercato. Si può fare sempre di più, ci ha provato per Icardi dopo 40mln per Lozano, ma se chiedete a tutti gli addetti ai lavori vedono più Napoli che Inter come anti-Juve. La filosofia è diversa dalla Juve, più di questo non si può fare, c'è anche il fair play finanziario a cui dare conto. Il calcio è cambiato, persino la Juve dovrebbe vendere per il bilancio. Ai tifosi dispiace non poter vincere, ma il calcio è questo, contano gli introiti e gli stipendi".