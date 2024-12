Tmw: "Conte con le idee chiare, per niente al mondo rinforzerà una diretta concorrente"

"Non è certo un mistero che due degli obiettivi dell'Atalanta per il reparto avanzato siano al momento all'interno della rosa del Napoli secondo". Lorenzo Di Benedetto su Tmw nel suo editoriale parla anche del mercato del Napoli.

"Giacomo Raspadori e GIovanni Simeone piacciono molto alla Dea ma c'è da scommettere che Antonio Conte, come ha fatto trasparire molte volte quest'anno in conferenza stampa, farà di tutto per tenere con sé tutti i suoi effettivi e per niente al mondo vorrà rinforzare una diretta concorrente. Cedere no ma comprare sì e allora ecco che il Napoli continua a guardare in casa Juventus, dove Danilo è pronto a fare le valige".