TN - Pres. Empoli su Di Lorenzo: “Ecco i 3 top club a cui ADL lo ha soffiato, offrivano di più..."

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi è intervenuto ai microfoni di Tuttonapoli (clicca qui per l'intervista integrale) soffermandosi sul passaggio in maglia azzurra di Giovanni Di Lorenzo rivelando anche un retroscena di mercato: "Di Lorenzo? Se devo fare una battuta, mi aspettavo fosse convocato dalla Nazionale già quando ha giocato le ultime 10 partite quando era all’Empoli. Quando l’ha comprato il Napoli ho pensato che sicuramente con quella maglia addosso arriverà con la Nazionale. E’ stata una soddisfazione. Devo dire che l’anno scorso era stato guardato già da osservatori dell’Italia, ma non era stato chiamato, col Napoli ha preso una dimensione anche in Nazionale”.

3 CLUB - “Dissi a De Laurentiis e Giuntoli che erano stati bravi e svegli a prendere Di Lorenzo prima degli altri. Il Napoli ha anticipato tutti, se avessero aspettato, avrei preso un po’ di soldi in più. Se avessi avuto la pazienza di aspettare due settimane, la Roma, l’Inter e l’Atletico Madrid erano pronte a farci una proposta con parametri più alti di quelli che ha pagato il Napoli”.