TN - Schwoch e gli anni napoletani: "Quante soddisfazioni. Vi racconto i ricordi più belli..."

Ai microfono di Tuttonapoli è intervenuto l'ex bomber del Napoli Stefan Schwoch (clicca qui per leggere l'intervista completa) in merito ai suoi ricordi con la maglia azzurra e sul post pubblicato dal Napoli che ricordava il suo trascorso sotto il Vesuvio: "Di ricordi bellissimi a Napoli ce ne sono tantissimi. Non ricordo nulla di negativo. Pensare ai gol vittoria, pensare a quando arrivammo a Capodichino con una città in festa che ci aspettava è un ricordo bellissimo. Tutto quell’anno e mezzo della mia avventura a Napoli è stato un periodo particolare dove ho avuto tantissime soddisfazioni non solo dal lato sportivo, ma anche umano"

TWEET DEL NAPOLI - "Quella è stata una bellissima sorpresa. Esser pubblicato dall’account ufficiale del Napoli fa particolarmente piacere perché vuol dire che vieni ricordato. I commenti che ho ricevuto e che ho letto sono stati davvero da pelle d’oca. Colgo l’occasione di ringraziare tutti i tifosi napoletani che è tutta gente che mi vuole bene e spero di poterli rivedere il prima possibile giù a Napoli appena sarà possibile".