Toni: “Ok gli infortuni, ma arrivati giocatori importanti. Il Napoli avrebbe potuto fare di più"

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"L'Inter ha vinto perché era la più forte, magari sarebbe stato più bello vincere all'ultimo minuto dell'ultima giornata..."

L'ex attaccante Luca Toni, campione del mondo nel 2006, è Intervenuto al Podcast 'Cose Scomode' di Aura Sport, parlando dell'Inter dopo la vittoria contro il Como che ha portato i nerazzurri a +9 sul Napoli secondo a 6 giornate dalla fine del campionato: "Col Como, l'Inter ha dimostrato di essere la più forte. Il Como aveva fatto una grande partita, era sul 2-0, qualsiasi altra squadra avrebbe mollato, invece è uscita la qualità dei giocatori dell'Inter. Al di là dei 9 punti di vantaggio, l'Inter ha dimostrato di essere la più continua. Ha vinto partite anche quando non giocava bene, segno di grande squadra".

Sul Napoli

"Sì il Napoli ha perso punti per gli infortuni però grazie agli infortuni sono arrivati giocatori importanti. Senza l'infortunio di Lukaku, non sarebbe mai arrivato Hojlund, quindi senza infortuni il Napoli avrebbe fatto meglio ma avrebbe dovuto fare meglio lo stesso. L'Inter ha vinto perché era la più forte, magari sarebbe stato più bello vincere all'ultimo minuto dell'ultima giornata però hanno fatto veramente male le inseguitrici. A Parma è arrivata la dimostrazione dell'annata del Napoli, è un'annata che fa fatica, non solo dovuto dagli infortuni".