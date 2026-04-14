ADL su Conte: “E’ serio, non creerebbe problemi all’ultimo. Ma se decidesse ora, avrei il tempo per sostituirlo…”

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Lunga e interessante intervista del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, rilasciata al New York Times. In cui si parla anche del futuro di Conte: "La squadra è una creazione di Conte. Ucciderebbe la sua creatura abbandonandola proprio all'ultimo minuto? Punto primo, non abbiamo, ad oggi, un capo della federazione. Quindi nessuno può decidere di chiederglielo. Quindi prima dobbiamo risolvere il problema della federazione. Altrimenti, dobbiamo aspettare le nuove elezioni federali, a metà giugno.

Antonio Conte è un uomo molto serio. Ha un contratto con me. Non mi abbandonerebbe mai all'ultimo minuto. Perché creerebbe un grosso problema per il Napoli. Se si sacrifica dopo due anni di creazione di un Napoli molto forte... è anche una sua creatura. Quindi ucciderebbe la sua creatura, abbandonandola proprio all'ultimo minuto. Oppure... decide immediatamente e dice 'vorrei andare'. Allora avrei tempo durante aprile e maggio per trovare qualcun altro per fare la sostituzione. Altrimenti, non credo che il signor Conte abbandonerà mai il Napoli. È un uomo serio e professionale. Se fossi un allenatore, prima di accettare, ci penserei cento volte".