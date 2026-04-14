Infortunio Lukaku, dal Belgio: "In contatto con staff medico del Napoli. Ecco quando tornerà"

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"La grande domanda è relativa alla reazione di Conte e della società. Lukaku ha ancora un valore da dimostrare per il Napoli e per il Belgio".

Geert Lambaerts, giornalista belga, è intervenuto a Radio Napoli Centrale, durante 'Un Calcio alla Radio': "Oggi è un po' una sorpresa che Lukaku non sia a Napoli, ma lui vuole solo una cosa: vuole tornare al 100% per poter rientrare. Ha fatto questa scelta di seguire il programma in Belgio, con fisioterapista e medico che conosce. Non prende il rischio di fare una battaglia con la società. Secondo le nostre informazioni, ogni giorno c'è un contatto tra staff medico del Napoli e il medico qui in Belgio. C'è un bel rapporto, parlano fra di loro. Chi pensava potesse durare tre settimane quest'assenza? Nessuno l'avrebbe mai predetto. Dovrebbe tornare tra fine settimana e inizio settimana prossima. Ma non è una certezza.

Sta migliorando dal punto di vista fisico? Secondo le nostre informazioni, tornerà quando si sentirà al 100% di tornare in gruppo. Tornerà a Napoli quando potrà aggregarsi con il gruppo. Non farà allenamenti individuali quando sarà a Napoli. La grande domanda è relativa alla reazione di Conte e della società. Lukaku ha ancora un valore da dimostrare per il Napoli e per il Belgio. Ognuno qui spera che sia pronto per il Mondiale. Sarà interessante capire cosa succederà con la società, perché fra Lukaku e l'agente che lavora con il club il rapporto è buono. Se ci sarà una multa, può essere tema di discussione quando Lukaku tornerà".