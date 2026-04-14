Conte in Nazionale? Gazzetta: "Lui ha già aperto e ADL lo libera"

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Conte o Allegri per la panchina dell'Italia. Non sembra esserci altra strada, in vista di giugno, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Con Mancini terzo incomodo ma al momento staccato dai due. "Il salentino con le sue dichiarazioni ha fatto capire di essere attratto dalla prospettiva di tornare sulla panchina della Nazionale e De Laurentiis non lo ha blindato. Anzi, ha aperto le porte alla separazione. Un Conte-bis sulla panchina dell’Italia, insomma, è credibile", si legge sul quotidiano.

Che poi aggiunge: "Il tecnico ex Juventus, invece, dal canto suo non ha allontanato la possibilità di sedere sulla panchina della Nazionale e venerdì scorso si è limitato a dire che ancora non c’è un presidente federale. Motivo? Ha accettato nel maggio 2025 di firmare con il Milan e iniziare la restaurazione rossonera con la “promessa” di puntare a vincere il campionato con investimenti importanti durante gli anni del suo progetto. Se questo presupposto venisse meno, o se comunque agli occhi di Allegri il Milan non avesse in programma una campagna acquisti all’altezza delle sue aspettative, anche un addio non potrebbe essere escluso".