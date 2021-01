Toni rimpiange Milik: "Il Napoli ne aveva bisogno! Perché in Italia chi non rinnova va fuori?"

Luca Toni, ex bomber della Nazionale, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport durante la quale s'è soffermato anche sulla questione Arkadiusz Milik: "Di Milik avrebbe bisogno il Napoli e in Supercoppa si è visto chiaramente. Senza Osimhen e con Mertens non al top, il solo Petagna non può bastare. Sinceramente non capisco perché in Italia ci sia l’abitudine a mettere ai margini chi non rinnova il contratto. Posso dire che queste cose accadono solo nel nostro Paese, fuori le cose vanno in modo molto differente. All’estero, anche chi non prolunga, gioca fino alla fine".