Toni: "Scudetto? L'Inter resta la più forte. Napoli privo di Kvara, ma ha un vantaggio"

vedi letture

Presente a Pitti Uomo, rassegna di moda in corso di svolgimento a Firenze, l'ex attaccante Luca Toni ha aparlato ai microfoni dei media presenti: "Se fa bene il Napoli a privarsi di Kvaratskhelia? E' un giocatore importante, ha fatto una cosa stupenda a Napoli con lo scudetto. Io non so le dinamiche ma sembra uno dei pochi a cui non è stato ritoccato il contratto. Non è facile rimanere in una squadra con delle offerte così importanti. Chiaro che se la società non riesce un po' ad accontentarlo, diventa difficile trattenerlo. Se non c'è riuscito Conte, vuol dire che le parti sono veramente distanti".

Tra Napoli, Inter e Atalanta c'è una favorita vera? "Secondo me l'Inter rimane la squadra più forte perché ha una rosa competitiva. Lo stesso Napoli si priva di Kvara, ma gioca una volta a settimana ed è avvantaggiato. L'Atalanta va a mille, l'unico problema è che non riesce a vincere sempre le partite sporche, ancora fa fatica. Per vincere un campionato bisogna vincere anche questo tipo di partite anche dove non giochi bene".

Frattesi via dall'Inter? "Il giocatore è sempre visto come uno che subentra e che magari dall'inizio fa fatica. Ora l'Inter ha diversi infortunati e adesso per lui è fondamentale dimostrare di essere un titolare. Nel centrocampo dell'Inter fanno fatica in tanti a giocare, chiaro che ora ha la possibilità di dimostrare di essere un titolare. Se poi decide di potersela giocare nel futuro nel centrocampo dell'Inter, penso debba rimanere in nerazzurro".