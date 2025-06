Top 11 Serie A, Ambrosini: "Del Napoli metto McTominay, Politano e altri tre..."

L'ex calciatore e oggi commentatore Massimo Ambrosini, intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, ha stilato la Top 11 dei giocatori della Serie A 2024/25: "4-3-3. In porta Svilar, terzino destro Di Lorenzo, terzino sinistro mi piace l'escamotage di mettere Bastoni. Difensori centrali: Rrahmani devi prenderlo perché le ha fatte tutte, e forse ci possiamo mettere Acerbi. Nei tre di centrocampo metto Reijnders, McTominay e Lobotka. Ci sono anche Barella, Calhanoglu, Freuler, Locatelli che hannoo fatto un buon campionato... Ma Lobotka non puoi non metterlo. Retegui? Però non mettete Lukaku? Ala destra premiamo Politano più di Orsolini perché ha vinto il campionato. Ala sinistra mi piace Lookman".

Serie A 2024/25, la Top-11 di Massimo Ambrosini (4-3-3): Svilar; Di Lorenzo, Rrahmani, Acerbi, Bastoni; Reijnders, Lobotka, McTominay; Politano, Retegui/Lukaku, Lookman.