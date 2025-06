CdS, Salvione: "ADL ha fatto promesse importanti a Conte sul mercato, può permetterselo"

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online. Di seguito, un estratto dell’intervista: "Inzaghi via dall'Inter? Potrebbe essere un’ipotesi molto concreta. Vediamo quali saranno gli sviluppi nelle prossime ore. Ogni ipotesi resta molto probabile, ma – come sempre accade – finché non c’è un confronto diretto e una decisione definitiva, tutto può succedere. È chiaro che c’è molta curiosità su quali saranno le scelte dell’Inter. Sono tanti i nomi che circolano, ma in quel caso per i nerazzurri si tratterebbe di aprire un nuovo ciclo. E con certi profili, come Fabregas o altri, si parlerebbe anche di una rivoluzione nel modo di fare calcio. Staremo a vedere, cercheremo di capire se Inzaghi andrà via e, nel caso, chi lo sostituirà".

Alla luce anche del braccio di ferro vinto con la Juventus, possiamo dire che il Napoli stia cambiando il vento nel calcio italiano? “Credo che questa sia una vera certificazione dell’impegno di Aurelio De Laurentiis, che ha dato l’ennesima dimostrazione di forza imprenditoriale. Ha fatto promesse importanti a Conte sul rafforzamento della squadra, e poterselo permettere è già un segnale: il club è ormai uno dei più solidi dal punto di vista economico non solo in Italia, ma anche in Europa e nel mondo. Questo è il vero merito di De Laurentiis, che ha potuto proporre a Conte un piano ambizioso di crescita. Parliamo di un allenatore che aveva offerte importanti e che alla fine ha preferito restare a Napoli, sposando un progetto appena iniziato, ma che già dalla prossima stagione potrebbe entrare davvero nel vivo. Sembra strano dirlo, visto che il Napoli ha vinto uno Scudetto, ma il progetto non è ancora completato. Con Conte si è parlato fin da subito di un progetto triennale, e io credo che già dal prossimo anno tutte le condizioni – dalla squadra all’organizzazione del club – potranno migliorare ulteriormente".