Varriale: "Conte, ora la sfida è l'Europa! Ma ADL ha cambiato strategia per lui"

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Enrico Varriale, giornalista Rai. Di seguito, un estratto dell'intervista: "Oggi non sono più solo Inter, Milan e Juventus a contendersi lo Scudetto. Napoli ha dimostrato di poter stare al passo e anche oltre. Poi è chiaro, molto dipenderà dal mercato. Vedremo come si presenteranno ai nastri di partenza. Ma intanto, sul piano tecnico, la continuità paga. Ricominciare ogni volta da capo è complicato.

Con l’arrivo di Conte, De Laurentiis ha anche modificato la sua strategia: non solo più giovani da valorizzare, ma anche giocatori esperti. Prendere un Lukaku a oltre 30 milioni, con un contratto triennale, era impensabile fino a poco fa. E ora sembra in dirittura d’arrivo anche la trattativa per De Bruyne, profilo internazionale svincolato, ma con un ingaggio da top mondiale. Sono operazioni che fanno sognare i tifosi.

Ecco, questo per me è il punto: il Napoli ha un progetto solido, sostenibile, ambizioso. E la vera sfida ora sarà fare bene anche in Europa, perché Conte, nei tornei internazionali, finora ha avuto meno fortuna rispetto ai campionati. Vedremo se con la squadra che costruiranno lui e Manna riusciranno a essere competitivi anche in Champions League".