Retroscena David, CdS: se il Napoli volesse chiudere potrebbe farlo subito

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online. Di seguito, un estratto dell’intervista: "David o Gyokeres per l'attacco? Il Napoli su David ha messo gli occhi da tempo e lo ha praticamente in pugno. Se domani mattina volesse chiudere, potrebbe anche farlo. Gyokeres, invece, definirlo un sogno non è sbagliato, anzi, ma è probabilmente l’attaccante più forte al momento, oggi, e ha dei costi altissimi, sia per il cartellino che per l’ingaggio. E poi c’è una concorrenza incredibile: parliamo probabilmente dell’attaccante più richiesto d’Europa. È complicatissimo.

Vedremo se il Napoli riuscirà a spuntarla, ma ora come ora ci sono tanti nomi sul tavolo, come per ogni squadra in questa fase. Bisogna far quadrare tanti fattori: la disponibilità del giocatore, quella del club, e ovviamente gli equilibri economici. In questo momento il Napoli sta scegliendo con attenzione quello che sarà il suo nuovo attaccante di riferimento".