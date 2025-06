Incocciati rivela: "La moglie di Conte è stata fondamentale per la sua permanenza a Napoli"

Giuseppe Incocciati, dirigente sportivo ed ex azzurro, ha rilasciato un’intervista a Radio Marte nel corso di Marte Sport Show: “A casa mia comanda mia moglie, ed anche a casa di Antonio Conte. La moglie ha contribuito alla prosecuzione della storia tra Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte. Anche lei con tutta la famiglia è stata conquistata dall'affetto dei napoletani. Ed una famiglia che sta bene in una città è fondamentale per i professionisti del calcio. La sfilata sul lungomare è stata una meraviglia. Ai miei tempi non c'era una simile abitudine.

Peccato, mi sarebbe piaciuto viverle con Diego e tutti gli altri compagni. Sono convinto che Conte e De Laurentiis abbiano le idee chiare per un progetto che continui ad essere vincente in Italia ed anche in Europa. Conte ha sempre un impatto altissimo in tutti i club che ha allenato. Il Napoli per essere competitivo nella prossima stagione avrà bisogno di due rinforzi importanti per ogni reparto. L'arrivo di De Bruyne è importantissimo per esperienza, mentalità, disciplina tattica, duttilità in campo. Il prossimo sarà un Napoli ancora più internazionale”. Un 'ultima stoccata Incocciati la riserva pur senza nominarlo a Spalletti. “Conte ha conquistato l'affetto eterno del popolo napoletano, quell'altro è scappato via”