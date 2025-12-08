Video

Iodice sbeffeggia Spalletti: "Uomini forti, destini forti, uomini deboli, fai 'e figure..."

Dai social
di Antonio Noto

Peppe Iodice, comico napoletano, con un video ironico pubblicato sui proprio canali social ha commentato la vittoria del Napoli contro la Juventus. Mirino delle parole dell'attore l'ex azzurro e attuale tecnico della Juventus, Luciano Spalletti: "Uomini forti, destini forti, uomini deboli, fai 'e figure 'e mer**! Non c'è altra strada.

F.N.S.".