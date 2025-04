Torino, Elmas: "Che emozione! Vicino a tornare? Qualcosa c'è stato. Sullo Scudetto..."

vedi letture

Al termine di Napoli-Torino, il centrocampista granata ed ex azzurro Elijf Elmas è intervenuto in conferenza stampa: "E' stato speciale ed emozionante tornare al Maradona. Qui ho vinto Scudetto e Coppa Italia, bello tornare ancora a Napoli".

Similitudini con il tuo Napoli che vinse lo scudetto? "C'è qualcosa di simile, ci sono giocatori e allenatori fortissimi. Ci sono ancora 4 partite da giocare, vediamo cosa accadrà".

Sull'esperienza al Torino: "Sto andando bene, ho fatto un buono inizio. Posso fare meglio, dopo un anno non è facile tornare a giocare in Italia, per questo penso che ho fatto bene.

Cosa vedi nel tuo futuro? "Non lo so ancora del mio futuro, sto cercando di fare sempre il mio massimo. Vedo partita dopo partita, non so cosa faranno i presidenti Torino e Lipsia".

Se fossi tu a decidere il mercato, resteresti a Torino? "Mi sto trovano benissimo a Torino, ci sono anche qui giocatori e un allenatore forti. E' ancora presto di parlare del mio futuro".

C'è stata la possibilità di tornare al Napoli? Da tifoso credi nello scudetto del Napoli? "C'era qualcosa, ma hanno parlato gli agenti, non so. Da tifoso del Napoli è ancora presto, gli auguro di vincere il campionato".

Ti piace Conte? "Conte mi piace. E' un allenatore forte e ha vinto dappertutto"

Ti aspettavi l'addio di Spalletti? "E' stato difficile anche per lui, non lo so. Dopo 33 anni è stato difficile vincere, non so rispondere".