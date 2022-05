Torino, Juric avverte il Napoli: "Testa alle ultime tre partite, siamo concentrati"

GIOVANILI AMBROSINO SEGNA SEMPRE: LA PRIMAVERA PAREGGIA 1-1 CONTRO IL GENOA Il Napoli Primavera ha pareggiato contro il Genoa per 1-1 nella 32esima giornata del campionato di Primavera 1 TIMVISION al Centro Sportivo Arena Il Napoli Primavera ha pareggiato contro il Genoa per 1-1 nella 32esima giornata del campionato di Primavera 1 TIMVISION al Centro Sportivo Arena LE ALTRE DI A "NEL 2022 SI SEGNA ANCORA IN FUORIGIOCO". MOURINHO ATTACCA, LA LAZIO REPLICA CON UN DURO COMUNICATO Così José Mourinho ha attaccato gli arbitri e la Lazio per il gol convalidato contro lo Spezia nonostante la posizione di fuorigioco di Acerbi Così José Mourinho ha attaccato gli arbitri e la Lazio per il gol convalidato contro lo Spezia nonostante la posizione di fuorigioco di Acerbi