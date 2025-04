Torino, Linetty a Dazn: "Stiamo bene, ma dobbiamo dimostrarlo! Ogni gara una finale"

Karol Linetty, centrocampista del Torino, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida col Napoli: “Mi sento bene, come tutta la squadra. Ci aspetta una bella partita, dobbiamo dimostrare di stare bene. Il nostro obiettivo è giocare ogni partita come una finale per vincerla, siamo arrivati qua per fare tre punti".