Torino, Simeone da brividi: "Ho pianto 4 ore in treno mentre lasciavo Napoli"

Brividi argentini. Il Cholito Giovanni Simeone ha parlato a Dazn a poche ore dalla partita di domani contro il Napoli: "Il giorno che stavo già andando a Torino, mi sono messo in treno e ho pensato che posso fare, come faccio a scrivere un messaggio, a dire addio al Napoli, a Napoli? Il viaggio durava 5 ore, ho pianto 4 ore e mezza. Mi sono messo da solo in un angolo. Non riuscivo a scrivere.

Ho cercato di provare a scrivere ma non ci riuscivo. Dopo, la sera, quando ero più tranquillo e ho provato a scrivere il messaggio. Ci sono tante cose che uno può dire o sentire, ma a volte non ci sono parole ma solo momenti che uno sa che ha vissuto. E ora sono dentro di me e sono dentro ai tifosi".