Torricelli: "Sarri? Giusto cogliere l'opportunità, ma alla Juve servono i risultati"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’ su Radio CRC, è intervenuto Moreno Torricelli, ex difensore della Juventus: "Sarri è un professionista e sta facendo un grande lavoro. Se realmente dovesse esserci l'opportunità di andare alla Juventus, farebbe bene a coglierla. Non è riuscito a vincere lo scudetto con il Napoli ma ora deve guardare al proprio futuro. I giocatori non si metteranno contro l'allenatore, non credo in questo rigetto a priori, altrimenti l'avrebbero fatto anche con Allegri.

Sono contento per Di Lorenzo, ha realizzato un sogno, come ho fatto io. Tutto dipenderà da lui, dal suo approccio. Mi auguro che possa fare un'ottima carriera, deve saper cogliere l'opportunità. Guardando in Europa ai trofei, credo che solo Zidane abbia fatto meglio di Allegri. Da romantico del calcio mi sarebbe piaciuto vederlo continuare. Vediamo cosa succederà, alla Juve bisogna portare i risultati".