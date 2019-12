Tosto bacchetta la squadra: "Facciano tutti mea culpa e mostrino di nuovo attaccamento"

Vittorio Tosto, ex terzino azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Al Napoli sta venendo a mancare la testa. E' una questione psicologica. Non ci sono entusiasmo, equilibrio, attaccamento alla maglia. Non li vedo. Quando avviene questo, bisogna fare sempre un passo indietro per provare a farne due in avanti. Tutti devono fare mea culpa, perché bisogna dimostrare che oltre ad essere dei bravi calciatori sono anche attaccati alla maglia e alla storia del Napoli, che è semplicissima. Il napoletano vuole vedere attaccamento, più che altrove. Non voglio dire che i calciatori stiano mancando di rispetto alla maglia, ma il mea culpa è una mossa intelligente per cercare la svolta".