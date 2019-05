Tosto: "Di Lorenzo, che affare! Arriverà a valere 40mln. Lo proposi a Giuntoli già due anni fa..."

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, su Radio CRC, è intervenuto Vittorio Tosto, ex difensore del Napoli e consulente di mercato: “Di Lorenzo è cresciuto nella lucchese, è nato a 10km dal mio centro sportivo. Conosco il suo percorso, ha fatto la sua crescita. Quando ho smesso di giocare, lui si stava riprendendo dal fallimento della Reggina partendo da Matera. Lo presi in gestione e lo seguii, l'ho rappresentato e sono stato ufficialmente il suo procuratore, dopo due anni ho iniziato a proporlo in giro, l'avevo già proposto a Giuntoli due anni fa. Il ragazzo piaceva a tutti, Giuntoli mi disse che gli piaceva, ma un suo scout glielo bocciò. Non lo bocciò solo il Napoli, anche Genoa, Palermo, Sassuolo, Bologna, l'unico che l'ha preso è stato Fabrizio Corsi, per l'ottimo rapporto che ho con lui. L'ultimo giorno di mercato, l'Empoli mi diede fiducia. Il Napoli ha fatto un affare, oggi vale 10 milioni di euro e non ha ancora dimostrato tutta la sua forza, un carattere puntiglioso, ha grandi capacità tattiche. Tra un anno, con Ancelotti varrà 40 milioni di euro. Di Lorenzo oggi in Italia, non ha rivali”.