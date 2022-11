Tosto: "Mazzocchi vice Di Lorenzo? Non penso proprio, faccio un altro nome"

L’agente Vittorio Tosto, ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Radio Marte

L’agente Vittorio Tosto, ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Radio Marte: "Per me è sempre un piacere veder giocare Di Lorenzo. Il Napoli farebbe bene a non farsi sfuggire un giocatore come lui, dovrebbe blindarlo. Credo che ci siano tutte le potenzialità per far diventare questo matrimonio così lungo da far concludere la carriera di Di Lorenzo a Napoli. L'alternativa in rosa al capitano, non credo possa essere Mazzocchi perché la Salernitana non si farà sfuggire un giocatore così.