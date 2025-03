Tosto su Marianucci: "Ha retto da solo la difesa dell'Empoli e convinto D'Aversa in poco tempo"

Vittorio Tosto, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Marianucci al Napoli? Giovane e forte, ogni volta che ha giocato quest’anno, tra Coppa Italia e campionato, ha dimostrato di avere delle qualità. Ha convinto tutti subito, l’anno scorso era in Serie C, in poche settimane ha convinto D’Aversa che sta puntando molto su di lui. Sta lavorando tanto, ha messo forza e convinzione, ha retto la difesa da solo in certe partite.

Spinazzola? Con la cura Conte sta correndo tanto, gli allenatori come Conte prendono informazioni su tutti e quindi immagino che uno come lui abbia preso anche informazioni su Marianucci”.