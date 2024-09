Totti: "Le big si sono rinforzate tutte, ma nessuna come la Juventus"

vedi letture

Francesco Totti ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'Sky' e ha affrontato tanti temi, partendo dal fallimento dell'Italia all'ultimo Europeo: "Purtroppo questa estate non è andata bene, pensavo l'Italia potesse fare molto meglio. Stiamo scoprendo ora che i giocatori non sono arrivati a quella competizione al meglio dal punto di vista fisico e mentale e quindi stiamo capendo perché è andata male. Quando è così è davvero difficile arrivare fino in fondo. La Nazionale non ha fatto tutto ciò che noi ci aspettavamo".

Sei stato vicino al ritorno alla Roma?

"A Roma se ne parla tanto, poi se vai a spremere il limone esce poco o nulla. A me nessuno mi ha mai chiamato. Te l'aspettavi? No. Ma siamo tutti felici, sia io che loro. Forse i tifosi un po' meno..."

Qual è la squadra che ha fatto il mercato migliore?

"Si sono rinforzate diverse squadre, soprattutto le più blasonate. La Juventus è la squadra che ha cercato di fare il mercato più importante".

Ti piace la Roma costruita in estate?

"Nì. All'ultimo, dopo tutti i casini successi, hanno cominciato a rischiare un po' tutto. Ora sta a De Rossi metterli bene in campo, far sì che i giocatori riprendano la condizione migliore. Nell'ultimo mese ci siamo sentiti spesso e volentieri, è contento di ciò che sta facendo e ora proverà a fare meglio perché non pensava di partire così male. Ha la voglia e la testa per migliorare".