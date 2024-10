Totti: "Napoli da scudetto, Conte è un grande e allena una grande squadra"

Francesco Totti ha parlato in esclusiva a TMW, toccando vari argomenti.

Contento per Pisilli?

"Stiamo parlando di un grande giovane promettente e sono contento che la Roma abbia trovato un grande talento. Un grande giocatore e un ragazzo educato con i piedi per terra".

Anche Bove è un giovane di talento, che sta facendo bene alla Fiorentina.

"Un giocatore che poteva fare bene alla Roma, dispiace che sia stato ceduto, anche se è in prestito con diritto di riscatto. Spero che un giorno possa tornare alla Roma, anche perché è un giovane del vivaio".

De Rossi ha superato lo shock per l'esonero?

"Nessuno conosce meglio di me Daniele? È dispiaciuto per come è andata, per i tempi e per i modi. Nel calcio succedono queste cose e dalle cose negative si può ripartire".

Napoli primo in classifica. Con Conte in panchina non c'è da sorprendersi?

"No, assolutamente. È un grande allenatore e ha una grande squadra. Napoli, Juventus e Inter sono le favorite per lo scudetto".