Totti sicuro: "Napoli e Inter daranno fastidio alla Juve, ma vinceranno ancora i bianconeri"

L'ex capitano della Roma, Francesco Totti, ha parlato ai microfoni di Radio Radio. Queste le sue parole riportate da vocegiallorossa.it: "La Juventus per me è sempre la squadra da battere perché sono forti come società, come gruppo e come tutto. Però quest’anno Inter e Napoli sono squadre molto agguerrite e che si sono rinforzate tantissimo e vedo un campionato diverso dagli altri anni. Per me le prime tre posizioni sono già fatte, poi tutto può succedere. Purtroppo si lotterà per il quarto posto. La realtà dei fatti è questa vedendo quello che è successo in questo pre-campionato. Io metterei come ordine Juventus e poi Napoli e Inter a pari merito”.

Napoli e Inter sono da Scudetto?

“Possono dare fastidio alla Juve fino alla fine, ma poi sappiamo tutti che quando c’è da spingere il pedale, la Juventus lo fa sempre al massimo. Vinceranno i bianconeri ma con più difficoltà”.