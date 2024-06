Tramezzani elogia Manna: "Ha competenze tecniche e sa stare al suo posto"

Paolo Tramezzani, allenatore dell’Istria, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre

Paolo Tramezzani, allenatore dell’Istria, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Su Conte come allenatore credo ci sia poco da aggiungere. Per lui parlano i risultati non solo ottenuti ma anche il modo in cui sono cambiate le squadre sotto la sua guida. Credo quindi che questo binomio possa portare da subito dei frutti importanti; c'è la mentalità giusta, vincente e soprattutto c'è un modo operandi di Antonio che è quello di coinvolgere i giocatori. E con il supporto della società tutto sarà facilitato.

Manna ha una grande conoscenza e competenza anche sul mercato internazionale, è uno che ha fatto tanto scouting nelle esperienze precedenti. E Manna potrebbe essere importante perché quest'anno il Napoli ha bisogno di alcuni giocatori chiave, e per il gioco del Napoli e per il sistema di Antonio. Penso che Manna abbia competenza e livello tecnico ed è uno che sa stare al suo posto, non ha mai voluto sconfinare, e queste caratteristiche saranno utili anche nel rapporto con Antonio Conte. Una delle prime cose che Conte farà è sicuramente entrare nella testa dei calciatori, cambiare la mentalità.

Conte è uno che sul campo dà delle linee importanti come entrare in campo con voglia, migliorarsi ogni giorno perché è così che si ottengono i risultati. Antonio in questo è molto bravo, per me è il numero uno. La prima cosa che farà Conte nel Napoli, parlare con Di Lorenzo e l'agente per convincerlo a restare? Queste cose qui le farà individualmente con i giocatori... Gestirà la squadra e cercherà di entrare nella testa dei calciatori, darà mentalità. Non è uno di grandi parole, fa parlare il campo. Per me è il numero 1”.