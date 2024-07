Trentino Marketing, Rossini: "Migliorati e cresciuti negli anni grazie al Napoli"

"Ospitare una squadra così importante significa migliorarsi".

Al termine di Napoli-Anaune 4-0, Maurizio Rossini, Seo di Trentino Marketing, è intervenuto ai microfoni di Onefootball: "Ci siamo abituati con grandissimo piacere alla presenza del Napoli in Trentino, è nata un'amicizia con persone che frequentano la Val di Sole da più di 10 anni. Alcuni tifosi erano ragazzini e adesso sono cresciuti. Siamo contenti, anche la possibilità di andare nelle valli qui intorno per una bella mangiata crea un clima di festa.

Quanto il Trentino è cresciuto col Napoli? Ospitare una squadra così importante significa migliorarsi. Migliorare non solo il campo e le tribune, con la costruzione di una nuova palestra grazie al comune e al sindaco di Dimaro. Tutto questo rende tutto molto più piacevole non solo per i tifosi ma anche per il mister e per gli allenatori. Tutto questo dimostra la volontà di avere qui il Napoli, siamo cresciuti tanto in questi anni sia in estate che in inverno e tutto questo anche grazie a questa partenership".