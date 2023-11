Trevisani: "A Bergamo Garcia non avrebbe vinto, ora i giocatori forti restano in campo"

Riccardo Trevisani, giornalista Mediaset, è intervenuto ai microfoni di 'Pressing' su Italia 1

TuttoNapoli.net

Riccardo Trevisani, giornalista Mediaset, è intervenuto ai microfoni di 'Pressing' su Italia 1: "Forse Garcia non avrebbe vinto a Bergamo, perché era diverso proprio l'atteggiamento. Contro l'Atalanta si è vista una squadra molto più combattiva e aggressiva.

E soprattutto sono rimasti finalmente in campo i migliori. La dimostrazione che quelli forti non si levano, prima uscivano Kvara, Osimhen, Lobotka, Politano. Era tutto sbagliato. Ora non vuol dire che Mazzarri farà tutto giusto, ma almeno ora il Napoli avrà qualche chance di competere".