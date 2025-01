Trevisani: “Adeyemi mi fa impazzire, ma se non vuole venire sta bene a Dortmund”

Riccardo Trevisani, noto telecronista, ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli', trasmissione in onda su Televomero: “Io sono d’accordissimo con Conte. Andare a prendere uno per spendere dei soldi a caso non va bene. O individuano uno che gli piace veramente e Garnacho è quel tipo di giocatore oppure lascia perdere.

Io ho una passione per Adeyemi, è un giocatore che mi fa impazzire e che comprerei domani mattina. Ma se non vuole venire sta bene a Dortmund. Se l’anno scorso il Borussia è andato in finale di Champions è stato anche grazie ad Adeyemi. Ha una velocità di base pazzesca, prende i 35 km orari palla al piede”.