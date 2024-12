Trevisani boccia Neres titolare: "È discontinuo. E non trovi sempre difese come a Udine"

Il giornalista Riccardo Trevisani è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio nel corso di Fontana di Trevi: "Neres titolare a destra? Possiamo fare quello che volete, Politano dal campo non esce mai, mai. Ammenoché non stai 0-2 in casa e devi solo recuperare, allora in quel caso vedremo il cambio di Politano ma proprio in extremis.

Io sono meno fan dell’affidamento a Neres. Sono dell’idea che è un giocatore che ha della discontinuità nel suo io, e quindi se tu gli affidi la squadra ci saranno delle volte che rimani molto deluso. Purtroppo è così, ci sono già state delle prestazioni quest’anno in cui non ‘franava’. Credo che Neres sia un’arma impropria quando lo metti in corsa, ma non uno sempre affidabile quando lo metti dall’inizio e non sempre trovi la fase difensiva scarsissima che propone Runjaic in una partita di calcio. Runjaic è riuscito a perdere 3-0 con la Roma di Juric, è riuscito a far fare una grande partita di calcio al Napoli che aveva fatto ottime partite ma certamente non con la qualità di gioco”.

