Trevisani: “C’è un solo dubbio sull’Atalanta, ma ora vince anche con sofferenza e fortuna”

Il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani parla a Cronache di Spogliatoio dell'Atalanta, della vittoria con la Roma e delle ambizioni scudetto dei nerazzurri: "L'Atalanta dei primi anni e questa è che ora vive, si muove, lavora e pensa da grande squadra che non vince sempre 5-0 ma vince anche quando non gioca palesemente meglio degli avversari.

L'Atalanta sa vincere in mille maniere, come a Roma, con due deviazioni. Giocando bene ma non dominando. Anche con l'Udinese ha vinto senza dominare con un tocco non visto dall'arbitro. Col Monza c'è stata anche fortuna. Ma le grandi squadre vincono così. Aspettando la partita e vincendola in qualche modo. Punto debole? Quando sarai costretto a vincere le partite con la pressione della vittoria. Ecco, chi ha già vinto è abituato a farlo, come l'Inter o Conte a Napoli. Vedi Koopmeiners: oggi è pesante in quello che fa perché oggi ha una pressione che all'Atalanta non aveva".