Trevisani: “Conte è già lì nonostante prove scabrose. E’ garanzia, ma poi cosa lascerà?”

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, è intervenuto per parlare del Napoli ai microofoni di Cronache di Spogliatoio: "La società con Conte ha messo la barca al sicuro. Per me è partito però a retromarcia, con una conferenza stampa obbrobriosa prima del Verona e che ha portato ad una partita obbrobriosa. Si è rimesso poi a parlare diversamente, sostenendo la squadra nelle difficoltà, e sono arrivati risultati. Non è una a squadra perfetta, non ha risolto tutti i problemi, ma ha preso i giocatori per tornare in Champions.

Ha preso il miglior allenatore sul mercato a differenza del Milan. Poi se analizziamo le partite, tranne col Bologna ha vinto a caso col Parma ed a Cagliari se finisce 1-1 non c’è nulla da dire. Mi gioco i vestiti che arriva in Champions, vedremo un Napoli migliore, non ho dubbi perché Conte è una garanzia ed ha fatto 9 punti in partite scabrose a maggior ragione quando l’appetito verrà mangiando e c’è l’aiuto di non disputare le coppe. Non so se può vincere, dipende anche dal contesto, io credo possa fare 80-85 punti senza coppe e poi vediamo le altre. Questo è il salvatore del biennio, poi 2026? Ha speso per tanti giocatori non giovani Punto di domanda. Ha preso a 30mln un attaccante da 31 anni, non solo Buongiorno”