Trevisani: "Conte ha la squadra Scudetto più aggiunte, l'anno scorso allenatori non in grado"

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, nel corso della trasmissione 'Pressing' ha analizzato il successo e il momento del Napoli che ha battuto il Monza: "La squadra di quest'anno dello Stadium, a parte McTominay, rigioca con Di Lorenzo, Olivera, Rrahmani, Lobotka, Anguissa, Kvara Lukaku per Osimhen, Politano.

Gli stessi dello Scudetto e che l'anno scorso, in mano a persone non in grado, ed ha fatto decima ma è la squadra dello Scudetto con 2-3 aggiunte. Il Napoli è forte, non fa le coppe, ha un grande allenatore ed è già primo nonostante Lukaku con soli due gol. Non in grado? Completamente non in grado"