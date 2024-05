Trevisani difende Gasperini: "Facile criticare il palmarès, ma a Bergamo raggiunti traguardi storici"

Riccardo Trevisani, giornalista, ai microfoni di Radio Serie A ha parlato di Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta

Riccardo Trevisani, giornalista, ai microfoni di Radio Serie A ha parlato di Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta: "È facile criticare Gasp per il palmarès, ma ha portato una squadra a traguardi che non aveva mai raggiunto nella sua storia. Ha fatto tanto, ma tanto, per l'Atalanta in questi anni. Ha cambiato totalmente la dimensione della squadra".