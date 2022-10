Trevisani esalta il Napoli: "Gioca un calcio paradisiaco e ha un allenatore sottovalutato"

Il giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani è intervenuto nel corso di ’Tutti Convocati’, trasmissione in onda su Radio 24

Il giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani è intervenuto nel corso di ’Tutti Convocati’, trasmissione in onda su Radio 24: "Quando si parla di budget, soldi, che non si può fare il calcio bene senza ristoranti da 100€ non è vero. Per far calcio bene servono allenatori bravi e giocatori disposti a seguirli. Il Napoli gioca un calcio paradisiaco e ha un allenatore sottovalutato”.