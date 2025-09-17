Trevisani: "Hojlund? C'era chi aveva dubbi, ma pure Messi sarebbe scarso allo United!"

Nel corso di Cronache di Spogliatoio, il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani ha parlato del Napoli e non solo: “Juventus da Scudetto? Può essere vero, ma non si può pensare dopo Juve-Parma, Genoa-Juve con un gol su angolo e Juve-Inter vinta arroccandosi dietro ed in maniera sommeriana… possiamo dire solo che ha gli attributi e voglia, oltre ad una rosa forte soprattutto in attacco, ma da qui a dire che è al livello di Napoli e Inter degli anni scorsi ce ne passa. Giocando come con l’Inter ne vince poche.

Napoli? Con la rosa più lunga deve gestire il doppio impegno. Non è stato un mercato da impazzire, ma un mercato finalizzato a migliorare le alternative e Hojlund è un grande colpo davvero, amplifica le soluzioni davanti ed è per il futuro ma già titolare. Una squadra fortissima, ora Conte non parlerà più di Conference League e dovrà dimostrare che sa gestire la Champions. Per me Conte giocherà con i suoi 8 titolari sempre in campionato, poi ruoterà solo alcuni elementi, portiere, centravanti e l’esterno sinistro. Hojlund? Molti avevano dubbi, allo United anche Messi diventerebbe scarso! Vedi Manchester e poi muori. Stanno per cacciare Amorim, non si può. Gli arrivi devastanti dalla Premier mi erano stati chiari dall’arrivo di Salah alla Fiorentina”.

