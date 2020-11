Trevisani: "Il Rijeka è una squadra che non si domina! La classifica non è divertente..."

Riccardo Trevisani, giornalista di 'Sky', ha così commentato la vittoria del Napoli contro il Rijeka. A Fiume, la squadra di Gattuso ha vinto 2-1: "Contro il Rijeka anche la Real Sociedad ha vinto 1-0 con gol nel finale. Quella croata è una squadra che si batte, ma non si domina, a cui non fai 5-0. E' una squadra solida e andare anche in svantaggio, dovergliene fare due e farglieli è una buona cosa. Ma ora la classifica non è tanto divertente anche se adesso il Napoli avrà due partite in casa. Inoltre vai ad Alkmaar con la voglia di vendicare la sconfitta maturata all'andata contro l'AZ".