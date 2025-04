Trevisani lancia il Napoli: "Al 100% l'Inter non farà 21 punti nelle ultime sette"

vedi letture

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Non è stata una gran serata quella di Bologna, ma nemmeno così brutta. C’è bisogno però che Neres non dico che diventi Kvaratskhelia, ma che faccia qualcosa in più. Perché è l’uomo che può sparigliare le carte. Non riesco a capire i secondi tempi del Napoli. Il fatto che crolli con una partita a settimana, con la squadra che ha…

Nessuna big ha battuto il Bologna, è la migliore della stagione prendendo attesa, aspettativa, monte ingaggi. Il Napoli ha fatto un grossissimo primo tempo, con una brutta ripresa. Ma non è il pareggio di Bologna il problema, ma quello di Venezia. L’Inter non li farà 21 punti nelle ultime sette partite, al 100%. Il Napoli può fare un grande filotto. L’Inter può fare 89 punti, dove sarebbero pochi punti rispetto all’anno scorso. Se succede questo insieme all’ottimo percorso nelle Coppe, ragazzi… Ad oggi è una stagione anche sorprendente, non pensavo avesse la forza anche mentale di farcela”.