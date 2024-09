Trevisani: “McTominay incredibile, sembrava Gulliver tra i bambini! Lukaku? Uno in meno…”

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, nel corso di ‘Cronache di Spogliatoio’ si è espresso così su Juventus-Napoli e in particolare su alcuni singoli: “McTominay? Incredibile. Dal vivo sembrava tipo Gulliver con i bambini, gli rimbalzavano addosso. Impressionante. Dicemmo che avrebbe giocato, ma pensavamo al posto di Politano mentre ha giocato insieme. Mi è piaciuto il Napoli, ci ho visto del lavoro nel difendere e attaccare in due modi diversi. Il Napoli è destinato a fare 80-85 punti e dipenderà pure dagli altri se faranno di nuovi grandi cammini.

Lukaku? E’ stato un in meno, anche quando nel primo tempo il Napoli dominava è finito nel taschino di Bremer. Doveva cercare l’altro difensore, ad ogni partita con Bremer non la vede perché uomo su uomo con lui non vedi palla e devi portarlo fuori come fece Zirkzee l’anno scorso allo Stadium”.