Trevisani: "Molti hanno capito poco di Lucca. C'è una cosa che mi piace del Napoli..."

Il giornalista e telecronista Mediaset Riccardo Trevisani a Cronache di spogliatoio ha parlato anche del Napoli contro il Pisa: “Il Pisa ha fatto male solo quando ha dovuto giocare, quando non doveva giocare ha fatto bene con l’Atalanta, con la Roma e con il Napoli mentre con l’Udinese inguardabile quando doveva giocare. Pour senza grandi interpreti, riesce a tenere.

Il Napoli mi piace per la tigna, perché sa che prima o poi in un modo o nell’altro vincerà la partita. C’è stato l’errore di Semper su Spinazzola, grande gol di Lucca a conferma che molti invece hanno capito poco di lui. Hojlund più forte? Vediamo quanti gol faranno alla fine, per ora 1-1. Ne farà più Hojlund perché giocherà di più, ma non finirà tipo 16 a 4, ma ci sarà più equilibrio nonostante giochi di più l'altro".