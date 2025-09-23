Pastore perlesso sul rigore di Beukema: "Ci hanno sempre detto che non si dà in quel caso!"

Nel corso di Cronache di spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato della gara del Napoli contro il Pisa: “Una partita aperta per merito di entrambe, il Pisa trova i primi gol perché aveva fatto gol solo su un autorete. Il Napoli è a punteggio pieno, 9 gol totali con 8 marcatori diversi ed ha più profondità dell’anno scorso ma questo era già ovvio. Qualcosa dietro lascia perplessi perché il Pisa fa due gol ed ha avuto altre occasioni per farne altri due.

Discutibile l’episodio in area nel primo tempo, ma discutibile anche il rigore al Pisa nel secondo per fallo di mano di Beukema. Ci hanno spiegato tante volte che quando c’è il rimpallo e poi finisce sul braccio non si dà rigore ed invece l’hanno dato e l’hanno pure confermato. Si va verso un Milan-Napoli con due allenatori ossessionati dalla miglior difesa che vince il titolo e il Milan ha subito due gol ed il Napoli tre. La miglior difesa assoluta è la Roma con un solo gol preso. Il Napoli arriva col vento in poppa, ma anche con qualche punto interrogativo perché non si attendeva una partita così faticosa da chiudere”.

