Milan, il vice di Allegri a Mediaset: "Che sfida col Napoli! Sono forti e si sono rinforzati"

vedi letture

Marco Landucci, vice allenatore del Milan, commenta ai microfoni di Italia 1 la vittoria per 3-0 sul Lecce nei sedicesimi di finale di Coppa Italia: "Un attaccante deve far gol ma le prestazioni di Gimenez sono sempre state buone, siamo contenti che abbia segnato perché per un attaccante è sempre positivo".

Milan convincente?

"Siamo partiti un po' piano, poi sono rimasti in dieci. Potevamo fare meglio nel primo tempo, mentre nel secondo abbiamo fatto bene. Il Lecce è stato chiaramente svantaggiato dall'inferiorità numerica. Volevamo passare il turno, siamo contenti".

Gli obiettivi cambiano?

"Gli obiettivi sono importanti, ma dobbiamo giocare partita dopo partita. Sono molto contento dell'atteggiamento della squadra, è un gruppo che lavora e sta attento a tutto. C'è una bella atmosfera, ma bisogna rimanere molto concentrati e continuare a migliorare. Questo deve essere il nostro obiettivo".

Il Napoli arriva nel momento giusto?

"Sarà una bella sfida, loro sono una squadra molto forte. Quest'anno si sono ancora più rinforzati, sono le sfide che tutti vogliono giocare. Giocheremo con umiltà, cercando di fare ancora meglio".

Ci ha preso gusto a prendere il posto di Allegri?

"Adesso basta, devo bloccarlo perché stia più attento perché è l'allenatore capo ed è giusto che ci sia lui".