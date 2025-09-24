Milan, Landucci su Leao: "Giovedì sarà in gruppo e quindi ci sarà contro il Napoli"

Marco Landucci, vice-allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce, gara dei sedicesimi di finale di Coppa Italia vinta dai rossoneri per 3-0.

Numeri molto positivi della squadra. "Anche stasera abbiamo approcciato bene. C'è un grande gruppo di lavoro, c'è una bella atmosfera a Milanello. sta dando i suo frutti e siamo contenti. Adesso ci prepariamo per questa sfida bella da giocare contro i Campioni d'Italia".

Il gol di Gimenez. "Non è banale, è un gol. Ha fatto delle buone partite anche prima, gli mancava solo il gol".

Leao come sta? "Stasera lui non poteva segnare... Credo che giovedì sarà con noi in gruppo, sta andando tutto bene, quindi credo che sarà a disposizione per domenica".

Tanti giovani interessanti... "Abbiamo giovani interessanti, molto bravi. Bartesaghi è uno a posto, ma ne abbiamo trovati tanti bravi e con qualità. Athekame anche lui è entrato bene, è molto bravo e ci darà una grossa mano anche lui".

Nkunku? "Viene dal Chelsea, sa fare tante cose, è un giocatore forte".