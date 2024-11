Trevisani punge Conte: “Pure ad Empoli non c’era rigore e D’Aversa non ha fatto quella scena!”

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, nel corso della trasmissione 'Pressing' si è espresso così su Inter-Napoli: "Mi sono divertito più a Inter-Juve, quando giocano a calcio e fanno i gol. Il Napoli difende molto bene, Acerbi, Buongiorno, pure Rrahmani hanno nettamente dominato sugli attaccanti.

Molto meglio le difese e così non si diverte mai nessuno. Poi parliamo del rigore, un po’ perché ogni settimana gli arbitri fanno qualcosa. Come ad Empoli, c’è un contatto, ma non così importante da dare rigore. capisco la rabbia di Conte, ma avrei voluto vedere D’Aversa fare la stessa scena mentre non ha fatto lo stesso. E’ un rigorino di quelli che Rocchi ci dice non vanno dati".